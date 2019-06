"Die Rheinpfalz" zu Syrien/Deutschland:

"Die deutsche Bundesregierung hat klar gemacht, dass sie Syrien nach wie vor für kein sicheres Land hält, in das sie die von dort Geflüchteten zurückschicken könnte. Die Debatte darüber muss aber geführt werden, denn es gibt sichere Orte und Landstriche in Syrien. Allein: Das Assad-Regime regiert weiter mit der bekannten Brutalität, mit den Folterkellern und mafiösen Wirtschaftsstrukturen, die 2011 zur Revolte führten. In Asylverfahren festzustellen, wem die Rückkehr zumutbar ist, scheint da bis auf Weiteres ein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn der Grenzzaun der Türkei die Fluchtwellen blockiert, auch wenn der deutsche Staat den Berg der Asylanträge kontinuierlich abträgt - die Flüchtlingsfrage birgt unverändert politischen Sprengstoff. Mit oder ohne IS-Attentat in der Zwischenzeit: Die Folgen des Syrienkriegs werden auch die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen beeinflussen. Die große Koalition in Berlin sollte das bedenken."/zz/DP/he

AXC0013 2019-06-11/05:35