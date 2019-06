"Nürnberger Nachrichten" zu Grüne/Retouren:

"Warum shoppen die Deutschen so gern im Netz? Gewiss auch deshalb, weil es so bequem und günstig ist. Weil sie da nahezu anonym Produkte ausprobieren und bei Nichtgefallen zurücksenden können. Kostet ja nichts. Denn das zahlt der Händler, vor allem also Amazon. Auch da ließe sich ansetzen: Warum eigentlich sind der (teure) Versand und auch das Rücksenden für die Kunden gratis? Wer es ernst meint mit mehr Nachhaltigkeit und ökologischer Marktwirtschaft, der wird um Regeln ebenso wenig herumkommen wie um sinnvolle Verbote."/zz/DP/he

AXC0018 2019-06-11/05:35