"Rhein-Neckar-Zeitung" zu CO2-Steuer/Umfrage:

"Angeblich sind die Deutschen in ihrer großen Mehrheit ja vernünftig: Kurzstreckenflüge? Von gestern! Autofahren in der Stadt? Niemals! Fleisch? Igitt. Und so wettbessern wir uns alle zu Klimaschützern, denen dann natürlich auch die CO2-Steuer nicht zu viel sein wird. Denn sie ist ja die fiskalische Einlösung des Fridays-For-Future-Versprechens: Einmal schnell die Welt retten. Doch so lobenswert die guten Vorsätze auch sind. Wären sie ernst gemeint, wären sie längst umgesetzt. Stattdessen wird die wasserverschlingende Avocado aus Mittelamerika zur Gesundfrucht erklärt, die afrikanische Flugmango muss ins morgendliche Müsli, der nächste Kurztrip nach Malle ist längst gebucht und auf dem Tropenholzfußboden (ökologisch zertifiziert!) läuft es sich so schön barfuß."/zz/DP/he

