Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Dienstag zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Genf. Bei der Jubiläumstagung will sie hohe Sozialstandards für alle Menschen in der Welt anmahnen. Aufgabe der ILO als UN-Sonderorganisation ist es, den Weltfrieden durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu sichern. In Zeiten des digitalen Wandels sei es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken zu finden, sagte Merkel im Vorfeld.

Außer Merkel standen am Dienstag unter anderem auch der russische Regierungschef Dmitri Medwedew und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf der Rednerliste. Auch ohne ein formell anberaumtes bilaterales Treffen könnten Merkel und Macron an Rande die Chance nutzen, im Gerangel um die Führungsposten der Europäischen Union voranzukommen. Merkel unterstützt den CSU-Politiker Manfred Weber als neuen EU-Kommissionspräsidenten, Macron ist dagegen./oe/DP/he

