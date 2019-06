Hunderttausende Laster brettern täglich über die Autobahnen. Viele fahren am Rand der Illegalität, sie setzen ihr Leben und das anderer aufs Spiel. Der Bund müsste aufrüsten - und scheitert an den Tricks der Spediteure.

Die Abendsonne wirft lange Schatten über den staubigen Parkplatz in Berlin-Marzahn, als sich Alexander Luka in die Fahrerkabine seines Sattelschleppers wuchtet. Er blickt auf die Uhr. Nur noch wenige Minuten, dann wird das Duell mit dem Staat aufs Neue beginnen.

Luka, der in Wahrheit anders heißt, arbeitet schon seit vielen Stunden. Der Deutsch-Georgier trägt eine dunkle Jogginghose und Baseballcap, er hat dunkle Ringe um die Augen. Am Nachmittag hat der Unternehmer mit Muskelkraft neun schrottreife Mercedes, Opel Zafira und einen Ford Transporter auf die Pritschen seines Sattelschleppers geschoben - und teils unsachgemäß verladen. Vorne und hinten ragen die Autos über die Stoßstangen des Lkw mit georgischem Kennzeichen hinaus. Nach oben hin steht die Ladung mehr als 20 Zentimeter über die erlaubten vier Meter ab. Für eine Korrektur fehlt die Zeit. "Bis Mitternacht muss der Lkw über der polnischen Grenze sein", sagt Luka.

Der Weg dorthin ist heikel. Denn Luka fürchtet die Kontrollen von Zoll, Polizei und des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) auf den deutschen Autobahnen. "Wenn sie uns anhalten", sagt Luka, "ist es aus." Dann dreht er den Zündschlüssel um. Die 20 Meter lange Schlange aus Stahl und Blech erwacht zum Leben. Der Showdown auf der Straße beginnt.

Luka ist einer von täglich Hunderttausenden Fahrern, die mit ihrem Lkw über Deutschlands Autobahnen rollen. Seit Anfang der Neunzigerjahre hat sich der Lkw-Verkehr auf Deutschlands Straßen mehr als verdoppelt. Rund 40 Prozent der Fuhren kommen aus dem Ausland. Viele Speditionen, auch deutsche, tricksen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.Es ist die Kehrseite des globalisierten Taktverkehrs. Die Internationalisierung des Transportwesens macht die Autobahnen der Bundesrepublik zu Tatorten: schlecht gesicherte Ladungen, marode Lkw, überzogene Lenk- und Ruhezeiten, Betrug mit der Fahrzeugtechnik. Vieles ist bekannt - und doch: Die Tricksereien werden immer perfider, wie der Kontrollalltag von Zoll und Polizei beweist. Von Steuerbetrug bis Diebstahl reicht die Bandbreite der Delikte. Und oft, so scheint es, kommt der Staat kaum hinterher.

Wie wenig kontrolliert wird, zeigt die Statistik der Kontrolleure des BAG, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt: Rund 400.000 Lkw haben deren Beamte 2018 kontrolliert und bei 50.000 davon Mängel festgestellt, die sich auf 180.000 Verstöße summieren. Die Zahlen klingen hoch. Doch angesichts von täglich einer Million Lkw-Bewegungen auf Deutschlands Straßen liegt die Kontrolldichte im Promillebereich. In Nordrhein-Westfalen fahren Lastwagen im Schnitt 80.000 Kilometer, bis sie die erste Kontrolle erreicht, so eine Auswertung aus dem Jahr 2017. In anderen Bundesländern wird noch weniger kontrolliert.

Ein "eklatantes behördliches Kontrolldefizit", attestiert der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Lkw-Lenker selbst sind die Leidtragenden von maroder Technik und illegal ausgedehnten Lenkzeiten - besonders jene aus Osteuropa und Drittstaaten. Wenn Start oder Ziel ihres Transportes in Deutschland liegen, müssen sie nach deutschem Mindestlohn bezahlt werden. Fahren sie durch, gelten heimische Regeln. Dass der Mindestlohn in der Transportbranche "regelmäßig nicht eingehalten" wird, wie es beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) heißt, trifft sie besonders. Davon profitieren auch deutsche Speditionen und Transportfirmen. Doch wie tief reicht der Graubereich in der Branche der Speditionen und Transporteure tatsächlich?

Im Schritttempo bugsiert Luka seinen Sattelschlepper über die Schlaglöcher des Parkplatzes in Berlin-Marzahn und in eine Seitenstraße. In der Mitte der Kabine hängt ein Kreuz, darunter baumelt eine Marienstatue. Der Tacho vor Luka zeigt 1 106 305 Kilometer. Als von der Ladefläche ein metallisches Kratzen in die Kabine dringt, blickt Luka in die Seitenspiegel. Doch er kann nichts Ungewöhnliches erkennen und fährt weiter. Wenig später überholt ein Pritschenwagen den Sattelschlepper. Als der Fahrer auf der Höhe von Lukas Fahrerkabine ist, lässt er das Fenster herunter und schreit herüber: "Chef, du schlägst hinten Funken!"

Luka flucht, fährt zwei Blocks weiter und hält am Straßenrand. Den Grünstreifen neben den Bürgersteig mäht sein Lkw bei ...

