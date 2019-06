Die amerikanische Condor Hospitality Trust Inc. (ISIN: US20676Y4035, NASDAQ: CDOR) kündigt eine Quartaldividende in Höhe von 0,195 US-Dollar je Aktie an. Zahltag ist der 1. Juli 2019 (Record date: 24. Juni 2019). Condor Hospitality zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,78 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 9,69 US-Dollar (Stand: 10. Juni 2019) 8,05 ...

