Donald Trump droht China und Mexiko erneut mit Strafzöllen. Doch noch erweisen sich die Märkte als robust gegen die globalen Handelsstreitigkeiten.

Mit seinen neuesten Drohgebärden im Handelskonflikt mit China und Mexiko löst US-Präsident Donald Trump weiter Verunsicherung aus. Das hat Folgen für die Konjunktur: Zuletzt zeigten schwächere US-Arbeitsmarkzahlen und pessimistische Wachstumserwartungen Spuren der anhaltenden Handelsstreitigkeiten.

Trotzdem: Den Märkten hat das in der vergangenen Woche nicht zugesetzt. Am Freitag hatte der Dax erneut die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten zurückerobert und 0,8 Prozent im Plus geschlossen. Doch bleibt es beim Wachstum? Aus historischer Sicht steht dem Leitindex eine schwierige Zeit bevor: die Sommerflaute. Der Zeitraum von Juni bis Ende September gilt für Anleger als besonders herausfordernd. Seit 1988 wurde im Verlauf dieser Sommermonate das Kursniveau von Anfang Juni in 27 von 31 Jahren unterschritten, zeigt eine Analyse der britischen Großbank HSBC.

Zumindest am Dienstagmorgen deutet sich wenig Bewegung an. Nach dem Feiertag am Montag bewegt sich der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart auf dem Niveau der Vorwoche. Im Laufe Tages sind für Anleger dann unter anderem diese Termine wichtig.

1 - Vorgabe aus den USA

Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit haben die wichtigsten US-Aktienindizes den Handel am Montag höher beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss den sechsten Handelstag in Folge fester und legte 0,3 Prozent zu auf 26.062 Punkte. Im Verlauf war er zeitweise bis auf 26.210 Stellen geklettert. Der S&P-500 gewann 0,5 Prozent auf 2886 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 1,1 Prozent auf 7823 Stellen.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Dienstag leichte Kursgewinne verbucht. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,4 Prozent auf 21.208 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1560 Zähler. Unterstützung erhielt der Aktienmarkt von der schwächeren Landeswährung Yen, die Exporte japanischer Firmen verbilligt. Auch Finanzwerte standen wegen höherer US-Renditen auf den ...

