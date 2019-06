Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSKRIEG - Der Konflikt zwischen China und den USA ist auf den G-20-Treffen am Pfingstwochenende nicht entschärft worden. "Wir haben gehofft, die Länder würden einen Kompromiss finden", sagte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire der SZ auf dem Treffen der G-20-Finanzminister in Fukuoka. "Stattdessen sind neue Zölle wahrscheinlicher geworden." Der Handelskrieg werde das Wachstum "weiter verlangsamen", auch in der Eurozone, warnte Le Maire. Nun müssten die Chefs persönlich ran. "Die Botschaft ist klar: China und die USA müssen den Konflikt beenden." (SZ S. 15)

5G - Ausgerechnet in der kritischen Phase der Vergabe der Frequenzen für den 5G-Mobilfunk verliert die Bundesnetzagentur den zuständigen Abteilungsleiter. "Die Verantwortung für die Durchführung der 5G-Auktion in Mainz liegt bei einem Auktionatorenteam", sagte ein Sprecher der Behörde. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Die Netzbetreiber nehmen den Abgang des Abteilungsleiters zum Anlass, die Arbeit der Behörde bei der Bundesregierung zu kritisieren. Vertreter von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica werfen der Bundesnetzagentur handwerkliche Fehler vor. Als Konsequenz fordern sie, der Behörde künftig die Hoheit über Frequenzvergaben zu entziehen. Stattdessen sollte die Regierung die Frequenzen im Gegenzug für freiwillige Ausbauverpflichtungen der Unternehmen vergeben - ein Konzept, das in Branchenkreisen auch "Schönheitswettbewerb" genannt wird. (Handelsblatt S. 14)

WOHNUNGSMARKT - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will gezielt ländliche Regionen stärken, um den angespannten Wohnungsmarkt in den Ballungszentren zu entlasten. An die Wirtschaft gerichtet sagte er in einem Interview: "Wenn ihr investiert, dann überlegt doch bitte, das in strukturschwachen Regionen zu tun". (FAZ S. 17)

MOBILE PAYMENT - Sechs europäische Mobile-Payment-Anbieter wollen ihre Angebote länderübergreifend kompatibel machen. Sie haben sich im ersten Schritt auf ein einheitliches QR-Code-Format geeinigt. Es stammt von Alipay. Das Bezahlen per Smartphone hat sogar in Deutschland laut einer Studie von Oliver Wyman bereits jeder Vierte ausprobiert. In der neuen Initiative haben sich die Anbieter Bluecode, ePassi, Momo Pocket, Pagaqui, Pivo und Vipps zusammengeschlossen. Insgesamt sind sie in zehn europäischen Ländern aktiv. Gemeinsam mit Alipay wollen sie zunächst den "user scan" vereinheitlichen, bei dem die Kunden mit ihrer Mobile-Payment-App einen QR-Code beim Händler scannen. (Handelsblatt S. 33)

GEHALTSERHÖHUNG - "Wer als Durchschnittsverdiener ein Lohnplus von 100 Euro im Monat mit seinem Arbeitgeber aushandeln kann, muss davon mehr als die Hälfte an Fiskus und Sozialversicherung abführen", sagt IW-Steuerexperte Martin Beznoska. Konkret muss ein Arbeitnehmer mit einem Bruttomonatsverdienst von 4.000 Euro von 100 Euro Gehaltserhöhung vorneweg 50,94 Euro abgeben. 30,86 Euro davon gehen an den Fiskus und 20,08 Euro an die Sozialkassen. Weniger als die Hälfte - 49,06 Euro - kommen auf dem Konto des Arbeitnehmers an, zeigt die noch unveröffentlichte Studie, die WELT vorliegt. (Welt S. 1)

