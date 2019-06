Schlieren (awp) - Beim Biotechunternehmen Molecular Partners kommt es zu einem Wechsel im Management. Pamela Trail tritt per Anfang Juli nach rund einem Jahr im Amt als Forschungschefin zurück und wird durch Daniel Steiner ersetzt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Arbeit von Trail wird in der Mitteilung verdankt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...