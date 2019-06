Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 88 auf 93 Euro angehoben. Seit Oktober 2018 habe die Aktie des Lkw-Zulieferers klar besser als der Branchenindex und der Gesamtmarkt abgeschnitten, begründete Analyst Philippe Lorrain sein neues Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittlerweile sei die hohe Qualität des Unternehmens angemessen im Aktienkurs eingepreist. Die Kurszielerhöhung rechtfertigte er mit der Verlagerung der Bewertungsbasis in die Zukunft./edh/bek

