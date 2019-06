The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA X9I5 XFRA LU0119335056 AMUN.II-EM.EUR.MED.A DL D FD00 EQU EUR N

CA XPA3 XFRA LU0119372174 AM.II-P.US RES.NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA XPA5 XFRA LU0119403581 AM.II-P.USD S.T.NAM.AEO C FD00 EQU EUR N

CA XPA7 XFRA LU0119421724 AMUN.II-EM.EUR.MED.C EO C FD00 EQU EUR N

CA X8LC XFRA LU0119428653 AM.II-P.US RES.NAM.C EO C FD00 EQU EUR N

CA P5U3 XFRA LU0132182006 AM.II-P.US RES.NAM.A DL C FD00 EQU EUR N

CA X8LK XFRA LU0133607589 AM.II-P.US MID NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA X9IV XFRA LU0133642578 AMUN.II-US PIO.NAM.A DL A FD00 EQU EUR N

CA X9IC XFRA LU0133643469 AMUN.II-US PIO.NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA X9IT XFRA LU0133656362 AMUN.II-CHINA EQ.A DL C FD00 EQU EUR N

CA X9ID XFRA LU0133656446 AMUN.II-CHINA EQ.A EO C FD00 EQU EUR N

CA A4H6 XFRA LU0133657683 AMUN.II-CHINA EQ.C EO C FD00 EQU EUR N

CA X9IM XFRA LU0133658228 AMUN.II-CHINA EQ.I DL C FD00 EQU EUR N

CA XPA9 XFRA LU0271651761 AM.II-P.GL.SELECT A EO ND FD00 EQU EUR N

CA XPA6 XFRA LU0297468349 AM.II-P.GL.SELECT AAN EOD FD00 EQU EUR N

CA X9IK XFRA LU0372179308 AM.II-P.US MID C.A EO D.A FD00 EQU EUR N