The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA QTRC XFRA AU0000XQLQK1 QUEENSLD TREA. CORP. 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0030985599 HCOB OPF 07/19 SF BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0186472491 GRAUBUENDNER KT.BK 12-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1ELV09 DZ HYP PF.R.286 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KWX7 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LBW47K4 LBBW OPF.5632 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KWY5 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB5DC4 LB.HESS.THR.CARRARA06J/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1DV5 NORDLB IS.S.1265 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB86K1 NORDLB GELDM.FRN 09/16 BD01 BON EUR N

CA P9TI XFRA PTOTEMOE0027 PORTUGAL 09-19 BD01 BON EUR N

CA BS58 XFRA DE0001104685 BUND SCHATZANW. 17/19 BD02 BON EUR Y

CA BKNA XFRA US064159HT62 BK NOVA SCOTIA 16/19 BD02 BON USD N

CA BKNG XFRA US064159HU36 BK NOVA SCOTIA 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA CLHJ XFRA US14149YBL11 CARDINAL HEALTH 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US29874QCP72 EUR. BK REC.DEV.14/19 MTN BD02 BON USD N

CA M0MP XFRA US60877UBE64 MOMENT.PERF.MATLS 14/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US65562QAV77 NORDIC INV.BK 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1379128215 BQUE F.C.MTL 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1386404427 EIB EUR.INV.BK 16/19 MTN BD02 BON ZAR N

CA 1IFJ XFRA XS1395180984 INTL FIN. CORP. 16/19 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1430441490 CSCEC FI.KY II 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1630944442 NRW.BANK 17/19 BD03 BON USD N

CA N52A XFRA LU0091716570 NORD.FOF-TA.AL.BA.N.BP-EO FD00 EQU EUR N