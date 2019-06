Und zwar noch rasanter. Der Konkurrent von SAP übernimmt Tableau Software, um sein Programm zu erweitern, die daraufhin gestern 30 % zulegten. Daran wird erkennbar, wie solche Unternehmen es richtig machen: Organisches Wachstum plus akquisitorisches Wachstum. SAP und jüngst Infineon werden dagegen in Frankfurt dafür bestraft, wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, um die gleiche Strategie zu realisieren, weil es anders nicht geht. Inzwischen ändern sich die Einschätzungen einiger Analysten im Falle Infineon und im Umfeld von SAP erwartet man eine ähnliche Entscheidung, insbesondere im Sektor Cloud-Technik weiter akquisitorisch zuzulegen. Es geht um höhere Mliliardenbeträge als Kaufpreis. Im Vorfeld legte SAP am Freitag schon mal 2,5 % zu und mal sehen, wie es im Wochenverlauf für die schwerste Aktie im DAX weiterläuft.



