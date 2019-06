FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche steht vor personellen Veränderungen. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, hat sich Peter Voser (61), seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrates, entschieden, aufgrund seiner zusätzlichen Aufgabe als interimistischer CEO von ABB per Ende Juni 2019 als Mitglied des Verwaltungsrates von Roche zurückzutreten. Zudem gab Roche folgende weitere personelle Veränderungen in der Konzernleitung bekannt:

Michael Heuer (65), CEO Roche Diagnostics und Mitglied der Konzernleitung, wird wie geplant per Ende Juli in den Ruhestand treten. Der Verwaltungsrat hat Thomas Schinecker (44), gegenwärtig Leiter der Geschäftseinheit Centralised and Point of Care Solutions, per 1. August 2019 zum CEO Roche Diagnostics und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt.

Stephan Feldhaus (57), Leiter Group Communications und Mitglied der erweiterten Konzernleitung bei Roche, hat sich entschieden per Ende September 2019 seine berufliche Laufbahn außerhalb des Unternehmens fortzusetzen. Seine Nachfolge tritt zum 1. Oktober 2019 Barbara Schädler (57) an, derzeit Leiterin Communications und Public Affairs der Eon SE. Sie wird als Mitglied der erweiterten Konzernleitung an CEO Severin Schwan berichten.

