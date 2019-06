DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Peking will die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen. Wie die chinesische Notenbank (PBoC) gemeinsam mit anderen Behörden mitteilte, sollen diese Anleihen, die hauptsächlich zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen vorgesehen sind, verstärkt ausgegeben werden. Sie sollen anders als vorher als Anfangskapital für Großprojekte genutzt werden können. Die chinesische Regierung hatte zuvor angekündigt, mehr Mittel für die Regionen bereitzustellen. Die Ökonomen der Citigroup gehen davon aus, dass die Infrastrukturinvestitionen vor allem in der zweiten Jahreshälfte zulegen werden. Es sei eine "signifikante Änderung der Politik". China will dieses Jahr Zweckanleihen in Höhe von 2,15 Billionen Yuan, umgerechnet rund 275 Milliarden Euro, zur Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen ausgeben. Vergangenes Jahr waren es 1,35 Billionen Yuan.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.894,50 +0,18% Nikkei-225 21.199,35 +0,31% Hang-Seng-Index 27.777,80 +0,72% Kospi 2.111,31 +0,56% Shanghai-Composite 2.907,26 +1,93% S&P/ASX 200 6.541,30 +1,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - An den ostasiatischen Aktienmärkten wird die Hoffnung gespielt, dass sich die USA und China irgendwie einigen werden, wenn US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im Laufe des Monats beim G20-Gipfel in Japan zusammentreffen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Trump angedrohte Strafzölle auf Mexiko im letzten Moment noch aussetzte. Dass an den US-Börsen am Vortag im Handelsverlauf ein Großteil der Gewinne wieder verloren ging, stört die Akteure in Asien offenbar wenig. Immerhin hatte der Dow-Jones-Index dennoch sein sechstes Tagesplus in Folge eingefahren. In Sydney gibt es noch Nachholbedarf vom handelsfreien Feiertag am Montag. Die Anleger dort können erst jetzt die Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko vom Wochenende honorieren. An den chinesischen Börsen sorgt für Aufwind, dass Peking die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen will. Laut den Ökonomen der Citigroup ist dies eine "signifikante Änderung der Politik".

Montag, 10. Juni: Fest - Für Kauflaune sorgte die Beilegung des US-mexikanischen Handelskonflikts. Gesucht waren in China Telekommunikationswerte. Laut einem Bericht gibt es Stimmen im Weißen Haus, die für eine Verschiebung der US-Restriktionen gegen den chinesischen Branchenkonzern Huawei plädieren.

US-NACHBÖRSE

Überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen katapultierten Casey's General Stores um fast 11 Prozent nach oben. Die Einzelhandelskette verdiente in ihrem vierten Quartal 25,2 Millionen Dollar bzw. umgelegt auf eine Aktie 68 Cent. Analysten hatten nach 51 Cent im Vorjahr lediglich 46 Cent auf ihrer Prognoserechnung. Die Konsensschätzung für den Umsatz von 2,12 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen mit 2,18 Milliarden ebenfalls. Ascena Retail Group gaben um knapp 1 Prozent nach. Die Muttergesellschaft von Modemarken wie unter anderen Ann Taylor und Lane Bryant weitete ihren Verlust im Vergleich zum Vorjahr zwar noch aus. Auf bereinigter Basis und pro Aktie fiel das Ergebnis aber besser aus, als Analysten geschätzt hatten.

WALL STREET

Freitag, 7. Juni INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.983,94 1,02 263,28 11,39 S&P-500 2.873,34 1,05 29,85 14,62 Nasdaq-Comp. 7.742,10 1,66 126,55 16,68 Nasdaq-100 7.417,29 1,94 141,36 17,18 Montag, 10. Juni DJIA 26.062,68 0,30 78,74 11,73 S&P-500 2.886,73 0,47 13,39 15,15 Nasdaq-Comp. 7.823,17 1,05 81,07 17,90 Nasdaq-100 7.501,93 1,14 84,64 18,51 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 740 Mio 728 Mio Gewinner 1.782 2.261 Verlierer 1.185 720 Unverändert 81 60

Fester - Die Beilegung des Handelsstreits mit Mexiko löste als Antreiber die Zinssenkungsfantasie ab. Nach der Einigung mit dem Nachbarn hatte US-Präsident Donald Trump die ab Montag angedrohten Strafzölle ausgesetzt. Gemischt ausgefallene Handelsdaten aus China zeigten zwar Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China, belasteten aber kaum. United Technologies und Raytheon reagierten moderat auf den geplanten Zusammenschluss. Laut Vertical Research enthalten die Fusionsbedingungen per Aktientausch keinen Prämienaufschlag. Raytheon gewannen 0,7 Prozent, während United Technologies um 3,1 Prozent nachgaben. Boeing schlossen unverändert, die Rüstungsaktie Northrop Grumman verlor 2,2 Prozent. Marktteilnehmern zufolge stellt die Fusion auch eine wettbewerbliche Bedrohung für Unternehmen wie General Electric und Honeywell dar. General Electric zogen um 0,7 Prozent an, Honeywell lagen 0,7 Prozent im Minus. Im Softwaresektor schossen Tableau Software um fast 34 Prozent nach oben. Salesforce verloren dagegen 5,3 Prozent nach der Anküdnigung, Tableau Software zu übernehmen. AMD gewannen 2,5 Prozent nach der Ankündigung von Microsoft, die nächste Generation seiner Spielekonsole Xbox mit AMD-Chips auszustatten. Microsoft gewannen 0,9 Prozent. Ford und General Motors profitierten angesichts diverser Fertigungsstätten in Mexiko vom vorläufigen Ende des Zollstreits. Ihre Kurse stiegen um 0,6 bzw 1,5 Prozent.

Freitag, 7. Juni

Fest - Überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten für Mai schürten Zinssenkungsspekulationen und trieben damit die Aktienkurse kräftig nach oben. Gesucht waren vor allem Technologiewerte mit der Hoffnung auf eine Beilegung der Handelsstreitigkeiten, während Aktien von Banken, denen das Niedrigzinsumfeld das Geschäft verdirbt, verkauft wurden.

US-ANLEIHEN

Freitag, 7. Juni Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,85 -3,3 1,88 64,7 5 Jahre 1,85 -3,5 1,88 -7,5 10 Jahre 2,08 -4,1 2,12 -36,6 30 Jahre 2,57 -4,3 2,61 -49,8 Montag, 10. Juni 2 Jahre 1,90 4,4 1,86 69,9 5 Jahre 1,91 5,6 1,85 -1,5 10 Jahre 2,14 5,5 2,08 -30,6 30 Jahre 2,62 4,7 2,57 -44,7

Wie sehr der abgesagte Handelsstreit mit Mexiko die Gemüter beruhigte, zeigte sich am Rentenmarkt. Dort fielen die Kurse deutlich, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte im Umkehrschluss um 5,5 Basispunkte auf 2,14 Prozent. Mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen waren Anleihen am Freitag noch stark gesucht gewesen und die Zehnjahresrendite auf 2,08 Prozent und damit den tiefsten Stand seit September 2017 gefallen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:55h % YTD EUR/USD 1,1316 +0,0% 1,1313 1,1296 -1,3% EUR/JPY 122,87 +0,2% 122,68 122,72 -2,3% EUR/GBP 0,8924 +0,1% 0,8916 0,8901 -0,8% GBP/USD 1,2679 -0,1% 1,2688 1,2690 -0,5% USD/JPY 108,58 +0,1% 108,43 108,63 -1,0% USD/KRW 1181,30 -0,2% 1184,05 1187,06 +6,0% USD/CNY 6,9179 -0,2% 6,9310 6,9344 +0,6% USD/CNH 6,9307 -0,2% 6,9436 6,9549 +0,9% USD/HKD 7,8380 -0,1% 7,8428 7,8427 +0,1% AUD/USD 0,6952 -0,1% 0,6960 0,6966 -1,3% NZD/USD 0,6592 -0,2% 0,6608 0,6618 -1,8% Bitcoin BTC/USD 7.961,25 +0,2% 7.946,75 7.717,25 +114,1%

Mit der Beilegung des Handelsstreits mit mexiko verlor der zuletzt als sicherer Hafen gesuchte Yen deutlich an Zulauf und gab nach. Der Dollar legte derweil insgesamt zu, nachdem er am Freitag noch stark unter den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten gelitten hatte. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Der mexikanische Peso machte einen Satz um über 2 Prozent nach oben nach der Einigung mit den USA.

Das Pfund Sterling wertete ab, nachdem Boris Johnson, der als Favorit auf die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May gehandelt wird, eine harte Linie bei den Brexitverhandlungen mit der EU angekündigt hatte und auch bereit ist, auf ein Abkommen mit der EU zur Not ganz zu verzichten. Dazu gesellten sich schwache Konjunkturdaten aus Großbritannien. Das Pfund wurde zuletzt mit 1,2685 Dollar gehandelt, verglichen mit 1,2737 am späten Freitag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,64 53,26 +0,7% 0,38 +13,4% Brent/ICE 62,53 62,29 +0,4% 0,24 +13,3%

Am Erdölmarkt gerieten die Preise im Handelsverlauf etwas unter Druck und gaben die Gewinne vom Freitag wieder preis. Hier spielten die enttäuschend ausgefallenen chinesischen Importe im Mai eine negative Rolle, ebenso der wieder festere Dollar. Zudem ist es weiter unsicher, ob Russland seine reduzierte Ölförderung zeitlich ausdehnen wird, wie es die Opec-Staaten anstreben. Brentöl verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 62,31 Dollar je Barrel.

June 11, 2019 01:53 ET (05:53 GMT)

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,04 1.328,10 +0,1% +0,94 +3,6% Silber (Spot) 14,72 14,70 +0,2% +0,02 -5,0% Platin (Spot) 807,48 807,00 +0,1% +0,48 +1,4% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,8% +0,02 +1,6%

Steigende Marktzinsen, anziehende Dollar-Wechselkurse und die Entspannung im Disput zwischen Mexiko und den USA machten das Gold zum Tagesverlierer. Die Feinunze verbilligte sich um gut 12 Dollar auf 1.328, nachdem der Preis für das Edelmetall am Freitag noch auf ein Jahreshoch geklettert war. Vor allem Zinssenkungsspekulationen hatten den Goldpreis zuletzt stark nach oben getrieben.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

INTEL

verstärkt sich im Bereich Netzwerk-Chips und übernimmt das Startup Barefoot Networks. Damit will sich Intel im Wettbewerb mit dem Rivalen Broadcom besser aufstellen. Intel ist zwar der größte Hersteller von Computerchips in den USA, stellt aber keine Halbleiter für die Kommunikation über Ethernet her, eine weitverbreitete Technologie zur Verbindung von Computern und Servern. Diesen Bereich dominiert Broadcom.

