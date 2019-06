Diesmal in Mexiko. Das ist weitgehend unbekannt: Die deutschen Autobauer platzieren sich sehr geschickt weiträumig in den jeweiligen Schwerpunkten der Produktion und des Absatzes, um weitgehend Zollkonflikten auszuweichen, wie sie von Donald Trump ausgelöst wurden und weltweit Wirkung zeigen. Damit steigt der Auslandsanteil am BMW-Konzernumsatz (Inlandsproduktion plus Ausland) wahrscheinlich auf 80 %. Eine genaue Zahl gibt es noch nicht. Erkennbar ist dies nur in den Konzernzahlen von BMW, aber nicht in den deutschen Exportzahlen. Denn der Umsatz der Auslandstöchter wird nicht erfasst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info