flatex Morning-news EUR/USD: Mehrfach haben wir an dieser Stelle darauf hingewiesen, ...

Mehrfach haben wir an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es aufgrund der anzunehmenden Zinssenkungen seitens der Fed zu möglichen Neueinpreisungen beim Währungspaar EUR/USD kommen könnte. Diese These stützte sich vor allem auf eine sich durch Fed-Zinssenkungen wieder verringernde Zinsdifferenz zwischen beiden Währungspaarkomponenten. Demnach könnten die Short-Eindeckungen der Bären in den nächsten Wochen möglicherweise noch etwas andauern.

Zur Charttechnik: Das Währungspaar EUR/USD bildete am 10. Januar 2019 bei 1,1570 ein Hoch aus und fiel sukzessive bis zum 23. Mai 2019 auf das Jahres- und Mehrjahrestief von 1,1107. Ausgehend vom diesem Jahresverlauf wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen mitunter abzuleiten. Die Widerstände wären bei 1,1393/1,1461 und 1,1570 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1284/1,1216 und 1,1107 in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/