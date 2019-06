Die jüngsten Tageskerzen zeigen eine Verschnaufpause am kurzfristigen Abwärtstrend an. In Verbindung mit der recht langen weißen Tageskerze vom 04.06. bestand die Chance auf einen Breakversuch. Dieser dürfte heute starten. Die vorbörsliche Indikation für den DAX ist positiv und notiert bei ca. 12.135 Punkten. Somit sollte auch der Bereich um die 12.200 wieder erreichbar sein. Hier wäre kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...