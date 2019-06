Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die FED Zinssenkungsspielraum hat und diesen vermutlich auch nutzen wird, sind die geldpolitischen Möglichkeiten der Europäische Zentralbank (EZB) begrenzt, so Ulf Krauss von der Helaba.Für die am einfachsten umsetzbare und mit den geringsten Nebenwirkungen verbundene Maßnahme, die Neuauflage der Langfristtender für Banken im Euroraum, habe die EZB nun die Konditionen bekannt gegeben. Der Zins liege 10 Basispunkte über dem Einlagensatz. Auch die neue Forward Guidance für einen unveränderten Leitzins, jetzt bis Mitte 2020, gehöre aus EZB-Sicht zu den eher unkomplizierten Instrumenten. Eine an den Finanzmärkten bereits diskutierte weitere moderate Senkung des Einlagensatzes wäre hingegen aus Chance-Risiko-Überlegungen ein problematisches Unterfangen - selbst mit der Einführung von Freibeträgen für die Banken im Euroraum. ...

