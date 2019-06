Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen stehen in der Eurozone nur wenige relevante Wirtschaftsdaten am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei der Industrieproduktion zeichne sich in der Eurozone im April ein merklicher Rückgang im Vergleich zum Vormonat ab. Die sentix-Umfrage werde nach Meinung der Analysten der RBI aufgrund erhöhter wirtschaftspolitischer Unsicherheiten (Tweets des US-Präsidenten) eine Stimmungseintrübung ausweisen. ...

