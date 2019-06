Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Vorbörslich notiert der DAX +0,77% deutlich im Plus. Während die Börsen am Montag in Deutschland, der Schweiz und Österreich geschlossen blieben, konnten die übrigen europäischen Aktienmärkte und auch die US-Börsen leicht zulegen. Diese Sieben Faktoren sollten Anleger am Dienstag beachten. Vorgaben aus den USANach der Einigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...