FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut am Dienstag im Verlauf sein Plus aus. Nachdem der Juni-Kontrakt jüngst seinen seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrend verlassen hat, hat sich die technische Situation leicht aufgehellt. Weiterhin handelt der Kontrakt allerdings in seiner breiten Seitwärtsspanne zwischen 11.600 und 12.470 Punkten.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 35,5 auf 12.132 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.143,5 und das -tief bei 12.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.019 Kontrakte.

June 11, 2019 02:48 ET (06:48 GMT)

