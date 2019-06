An der letzten technischen Hürde. Erst wenn 1360 $ die Unze überschritten werden, ergibt sich ein Kaufsignal. Im Falle Gold ist dies extrem wichtig, weil erst ab diesem Preis ein technisches Signal für alle Goldtitel erkennbar wird, dem in der Regel eine Art Sog folgt. Nur für Gold ist diese markttechnische Erkenntnis so wichtig. Bis zur Überschreitung dieser Hürde ergibt sich also per heute kein Kaufsignal.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info