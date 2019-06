Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

PBoC: China unterstützt Lokalregierungen bei Zweckanleihen

Peking will die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen. Wie die chinesische Notenbank (PBoC) gemeinsam mit anderen Behörden mitteilte, sollen diese Anleihen, die hauptsächlich zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen vorgesehen sind, verstärkt ausgegeben werden. China will dieses Jahr Zweckanleihen in Höhe von 2,15 Billionen Yuan, umgerechnet rund 275 Milliarden Euro, zur Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen ausgeben. Vergangenes Jahr waren es 1,35 Billionen Yuan.

Hardt rechnet mit Verlängerung der Russland-Sanktionen

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hat Forderungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) nach einem Ende der Russland-Sanktionen zurückgewiesen. Russland habe mit der Besetzung der Krim und in der Ostukraine Völkerrecht gebrochen, deshalb seien die Sanktionen verhängt worden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Dieser Zustand ist nicht beendet", betonte er.

Zehn Bewerber um Nachfolge von May als Tory-Chefin

Zehn statt elf Kandidaten kämpfen offiziell um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May als Parteichefin der konservativen Tories. Der Abgeordnete Sam Gyimah zog sich zum Ende der Bewerbungsfrist zurück, wie die Partei mitteilte. Mehrere Kandidaten versuchten sich von Ex-Außenminister Boris Johnson abzugrenzen, der als Favorit gilt. Er sorgte mit der Aussage für Furore, er würde die Austrittsrechnung Großbritanniens nicht begleichen, bis die EU besseren Austrittskonditionen zustimme.

Griechischer Präsident löst Parlament in Athen offiziell auf

Der griechische Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos hat den Weg für vorgezogene Neuwahlen Anfang Juli freigemacht. Ministerpräsident Alexis Tsipras begab sich am Montag zum Präsidentenpalast, um die vorzeitige Auflösung des Parlaments zu beantragen und damit formal die Voraussetzung für Neuwahlen am 7. Juli zu schaffen. Pavlopoulos stimmte dem Antrag zu. Regulär hätte es in Griechenland im Oktober Parlamentswahlen gegeben.

Trump droht mit Strafzöllen auf französische Weine

Wenige Tage nach seiner Rückkehr aus Frankreich hat US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen auf französische Weine gedroht. In einem Interview des Senders CNBC beklagte Trump, dass auf nach Frankreich exportierte Weine aus den USA höhere Zölle erhoben würden als umgekehrt. Dies sei "nicht fair, und wir werden etwas dagegen tun". In den USA gebe es ebenfalls "großartigen Wein", betonte Trump.

Trudeau kündigt für 2021 Einwegplastik-Verbot für Kanada an

Als Land mit der längsten Küstenlinie will Kanada im Jahr 2021 ein Verbot für Einwegplastik erlassen. Die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll sei eine weltumspannende "Plage", erklärte Regierungschef Justin Trudeau. Rechtzeitig vor dem Verbot werde mit wissenschaftlicher Unterstützung eine genaue Liste der zu verbietenden Produkte erstellt. Darunter seien voraussichtlich Strohhalme, Plastiktüten, Plastikgeschirr und -besteck.

