Wien (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Meldung am Wochenende, wonach US-Präsident Donald Trump die für Montag geplanten Strafzölle gegen Mexiko auf unbestimmte Zeit aussetzt, verzeichneten an der Börse Tokio am Montag insbesondere die Autohersteller Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) (+1,2%), Honda (ISIN: JP3854600008, WKN: 853226, Ticker-Symbol: HDM) (+1,0%) und Mazda (ISIN: JP3868400007, WKN: 854131, Ticker-Symbol: MZA) (+1,2%) signifikante Kurszuwächse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

