Zürich - Die Schweizer Börse startet am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende mit höheren Kursen in die neue Woche. Positive Vorgaben aus den USA und Asien heben den Leitindex auf ein neues Rekordhoch und sorgen für eine gute Stimmung, sagten Händler. Am Montag ruhte in der Schweiz, in Deutschland und Österreich der Handel. An den übrigen europäischen Aktienmärkten, in Asien und in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...