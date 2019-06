Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



12. bis 14. September in Baden-Baden / Tickets ab dem 11. Juni / kostenfreies Rahmenprogramm



Das Line-up für das 25. "SWR3 New Pop Festival" steht fest: 2019 werden Lewis Capaldi, Dermot Kennedy, Freya Ridings, Picture This, Dean Lewis, Justin Jesso, Dennis Lloyd, Declan J Donovan, Christopher, The Faim, und Sam Fender in Baden-Baden auftreten. Das Popmusikfestival gibt auch 2019 - wie bereits die Jahre zuvor - die Musiktrends der Zukunft vor und bereitet den Stars von morgen schon heute eine Bühne, vom 12. bis 14. September 2019. Alle Konzerte des gemeinsam mit Audi veranstalteten Festivals sind auf www.SWR3.de im Video-Livestream zu sehen. Darüber hinaus werden die Konzerte nach dem Festival auf 3sat und im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



"Nationale und internationale Nachwuchskünstler zu fördern und ihnen eine Bühne zu geben - das ist für uns Anspruch und kulturelle Verpflichtung zugleich und das macht das 'SWR3 New Pop Festival' bereits im 25. Jahr. Das Publikum kann aufstrebende Stars am Anfang ihrer Karriere erleben und das live und multimedial. Für Künstler wie Amy Winehouse, Mark Forster oder Ed Sheeran war das Festival ein Sprungbrett", so SWR3 Programmchef Thomas Jung.



Donnerstag: Picture This, "SWR3 New Pop Festival - das Special" und Declan J Donovan Die irische Band Picture This eröffnet am Donnerstag, 12. September das 25. "SWR3 New Pop Festival". Mit "One Drink" und "Take My Hand" feierten die vier Musiker um Frontmann Ryan Hennessy, der mit seiner Bühnen-Performance an den jungen Robbie Williams erinnert, riesige Erfolge in Irland und stehen jetzt kurz vor dem Sprung zu einer internationalen Karriere. Im Anschluss findet die TV-Aufzeichnung der Musiksendung "SWR3 New Pop Festival - das Special" im Festspielhaus statt, die von Guido Cantz moderiert wird. Den Abschluss des Tages übernimmt Declan J Donovan. Der Singer-/Songwriter aus einer Kleinstadt nordöstlich von London überraschte mit seinem ersten selbst geschriebenen Song "Fallen So Young". Ohne die Hilfe eines Labels wurde der Titel in kurzer Zeit über eine Million Mal gestreamt. In seinem aktuellen Hit "Vienna" greift Donovan ein persönliches Erlebnis auf und erzählt die Liebesgeschichte eines Freundes.



Freitag: Dean Lewis, Lewis Capaldi, Justin Jesso und Dennis Lloyd Den Anfang am Freitag macht Dean Lewis. Die Konzerte des australischen Sonnyboys sind mal laut, mal leise, mal eine Party und mal so intim, als würde er nur für sich selbst singen. Dean Lewis war 2017 bereits zum ersten Mal als Studiogast bei SWR3, dieses Jahr kommt er mit seinem internationalen Charterfolg "Be Alright" zurück nach Baden-Baden und zum New Pop Festival. Der zweite Künstler des Abends ist Lewis Capaldi. Der 22-jährige schottische Sänger ist ein stimmliches Naturtalent. Geboren in Glasgow, singt er am liebsten Balladen, die stilistisch zwischen Rock und Soul angesiedelt sind. Mit intensivem Gesang und Ausdruckskraft entwickelte sich der Sänger in den letzten beiden Jahren nicht nur auf der britischen Insel vom Geheimtipp ("Breakthrough Artist Of The Year") zum Headliner. Nachdem seine im März 2017 veröffentlichte erste Single "Bruises" auf Spotify innerhalb kurzer Zeit mehr als 28 Millionen Mal gespielt wurde, bekam er einen Plattenvertrag. Seine Single "Someone You Loved" eroberte Platz 1 der schottischen und britischen Charts und verkaufte sich mehr als eine Million Mal. Auch auf seinem Debüt-Album "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" überzeugt er mit einem gefühlvollen Mix aus seinen alten Hits und neueren Songs. Bestens trainiert kommt Justin Jesso als dritter Act am Freitag zum "SWR3 New Pop Festival": Letztes Jahr war er als Gast von Kygo auf Tour, jetzt hat er gerade seine erste große Headliner-Tournee durch Amerika und Kanada hinter sich. Für seinen Durchbruch setzte der New Yorker sowohl seine Stimme als auch sein Songwriter-Talent ein: "Stargazing", den Hit von Kygo, hat er nicht nur gesungen, sondern "mit ein paar Freunden", wie er sagt, auch komponiert. Zuvor hatte er bereits "Vente Pa' Ca" für Ricky Martin geschrieben - Nummer 1 in Argentinien, Mexico, Chile. Den Abschluss des zweiten Festivaltags macht Dennis Lloyd. Der in Tel Aviv geborene Dennis Lloyd Nir Tibor nahm mit acht Jahren Trompetenunterricht, lernte mit 13 Gitarre und stand mit 23 in halb Europa hoch in den Charts. In Deutschland gelangte er mit "Nevermind" auf Platz drei. Jeder seiner Songs, erklärt Dennis, beruhe auf einem persönlichen Erlebnis. Und nicht alle klingen nach Dancefloor. "Leftovers" beispielsweise, der acht Millionen Youtube-Views einbrachte, ist ein Song über ein Seelentief zu akustischer Gitarre und einem minimalistischen Hip-Hop-Beat. Sein aktueller Hit "Never Go Back" ist in den Umfragen bei SWR3-Hörern immer unter den Top 5-Titeln.



Samstag: Christopher, Dermot Kennedy, The Faim, Freya Ridings und Sam Fender Am Samstag, 14. September geht es los mit Christopher. Der 27-jährige Däne ist kein typischer Newcomer. Bereits als Teenager stand er auf der Bühne, veröffentlichte als 20-Jähriger sein Debüt-Album "Colours" und schaffte es mit diversen Singles bis ganz nach vorne in die Charts seiner Heimat. Seit seinem Hit "Irony", einem Piano-Pop-Song, ist er auch in Deutschland mehr als nur ein Geheimtipp. In Asien, vor allem in China und Südkorea, gilt er wie in Dänemark als kommender Superstar. Seine Auftritte in chinesischen TV-Shows bescherten den Machern teilweise bis zu 700 Millionen Zuschauer. Auf seinem neuen Album "Under The Surface" gibt Christopher persönliche Einblicke in seine Gedanken und inneren Konflikte. Von der Sehnsucht zurück nach einem einfacheren Leben bis zu der Erkenntnis, dass die sozialen Medien Gefühle von Einsamkeit verstärken. Gefolgt wird Christopher von Dermot Kennedy - der Ire hat mit "Power Over Me" einen weltweiten Hit gelandet. Er tritt in amerikanischen Late-Night-Shows auf, tourt unentwegt und spielt ausschließlich vor ausverkauften Häusern. Die Venues, in denen er spielt, werden von Mal zu Mal größer. Und das, obwohl noch kein Album von ihm auf dem Markt ist. Die vier Bandmitglieder von The Faim kennen sich schon seit ihrer Highschool-Zeit in Perth, Australien. Damals schrieben sie bereits gemeinsam ihre ersten Songs, die sie auch textlich anspruchsvoll halten wollen. In ihrem Hit "Summer Is A Curse" geht es etwa um das Risiko, einen Schritt ins Ungewisse zu wagen. Außerdem am Samstag noch Freya Ridings - sie ist so etwas wie das britische Wunderkind der vergangenen zwölf Monate. Ihre Ballade "Lost Without You", die vom Bedauern über eine gescheiterte Beziehung handelt, schaffte es als erste Single einer Independent-Künstlerin seit Langem in die Top 10 der britischen Charts und hielt sich dort fast drei Monate. Mit über 600.000 verkauften Downloads und 100 Millionen Streams wurde sie dafür mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Ihr Debüt-Album "Freya Ridings" steht kurz vor der Veröffentlichung. Es vereint in zwölf Songs - darunter auch die aktuelle Single "You Mean The World To Me", die sie für ihre Mutter geschrieben hat - alle Vorzüge dieser Künstlerin: eine warm und voll klingende Stimme, emotionale Texte und sanfte Pop-Melodien. Zum Abschluss des New Pop Festivals spielt Sam Fender. Der 23-jährige aus Newcastle upon Tyne wird als Neuerfindung des Britpop gehandelt. Er wurde bei den Brit Awards mit dem "Critic's Choice Award" ausgezeichnet und steht damit nun in einer Reihe mit Adele, Sam Smith und Rag'n'Bone Man. Fender ist auf einem Siegeszug durch die internationale Musikwelt. Er schreibt Texte, die sich mit Tabuthemen wie der hohen Selbstmordrate bei jungen Männern in England beschäftigen oder wie Menschen Gott spielen. Sam Fender steht für energiegeladene, treibende Gitarrenmusik mit gesellschaftskritischen Texten.



Tickets: 11. Juni bis 7. Juli 2019



Statt wie bisher zwei Wochen, können Ticketwünsche für Konzerte in diesem Jahr vier Wochen lang verbindlich auf www.SWR3.de abgegeben werden: zwischen dem 11. Juni und dem 7. Juli. Bei überbuchten Konzerten werden die Kaufkarten unter allen Bestellern verlost.



Kostenfreies Rahmenprogramm



An allen drei Tagen wird das Festival durch ein kostenfreies Rahmenprogramm begleitet. Nachmittags können Besucher auf der Live-Bühne im Kurgarten öffentliche Star-Talks mit SWR3 Latenight-Moderator Pierre M. Krause sowie Unplugged-Auftritte verfolgen. Auf der nebenstehenden Videowand werden alle Konzerte live übertragen. Im Museum Frieder Burda finden die "SWR3 Live Lyrix" statt. Abends kann auf den Party-Nächten in verschiedenen Locations gefeiert werden. Im SWR3 Video-Livestream auf www.SWR3.de werden sowohl die Live-Talks als auch die Konzerte übertragen. Festival-Highlights gibt es im Liveblog auf www.SWR3.de und auf den SWR3 Facebook- und Instagram-Accounts.



Konzerte in außergewöhnlicher Atmosphäre Das "SWR3 New Pop Festival" findet bereits zum 25. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen der Kurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Die Konzerte des "SWR3 New Pop Festivals" finden jeweils im Baden-Badener Festspielhaus, im Kurhaus sowie in den Räumlichkeiten des stilvollen Theaters statt. In diesen besonderen Locations verwandeln sich die Auftritte der Newcomer in ein außergewöhnliches Gesamterlebnis. Im Festspielhaus wird außerdem jedes Jahr die Musiksendung "SWR3 New Pop Festival - Das Special" aufgezeichnet. Auf dem Festival sind schon Künstler wie Amy Winehouse, Bruno Mars oder Ed Sheeran aufgetreten. Den "Pioneer of Pop" Award haben unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Lionel Richie, Lenny Kravitz oder Anastacia erhalten.



Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr3-new-pop-festival-2019-line-up



Weitere Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zum Ticketverkauf auf www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de. Fotos: www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: swr3npf@position.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2