Die Schweizer Großbank UBS hat LafargeHolcim von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 48 Franken angehoben. Die Abspaltung von Unternehmensteilen des Zementherstellers reduziere die Risiken, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei höher als die der Vergleichsunternehmen, da sei angesichts der starken Bilanz aber gerechtfertigt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-06-11/10:25

ISIN: CH0012214059