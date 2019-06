Mycro, die erste Blockchain-Plattform für Gelegenheitsjobs, startet Zusammenarbeit mit den Gründern der weltgrößten Mitfahrzentrale DGAP-News: Mycro.jobs GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation Mycro, die erste Blockchain-Plattform für Gelegenheitsjobs, startet Zusammenarbeit mit den Gründern der weltgrößten Mitfahrzentrale (News mit Zusatzmaterial) 11.06.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster/München, 11. Juni 2019 - Dr. Michael Reinicke, Matthias Siedler und Markus Barnikel haben mit der Gründung der Carpooling GmbH und dem Online-Portal Mitfahrgelegenheit.de das Thema Mobilität neu definiert und damit den Grundstein für die heute weltweit größte Mitfahrzentrale gelegt. Die drei erfolgreichen Unternehmer unterstützen ab sofort Mycro als Mitglieder im Advisory Board beim heute startenden Token Sale und weiter auf dem Weg zur weltgrößten Plattform für die Vermittlung von kurzfristig zu erledigenden Gelegenheitsjobs in Echtzeit. Die Idee für das Project Mycro kam den beiden Gründungspartnern André Bruckmann und Christian Hampe bei einem Gespräch mit den Nachbarn über den Gartenzaun. Egal ob Rasen mähen, der tägliche Spaziergang mit dem Hund oder die Organisation eines Urlaubs oder einer Geburtstagsparty - wie viel Zeit wäre gewonnen, wenn hier kurzfristig und einfach Unterstützung zur Verfügung stünde. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Zeit haben und das Geld gut gebrauchen können. Mycro bringt beide Parteien zusammen und löst damit eines der größten Probleme unseres täglichen Lebens. Mit dem heute startenden Token Sale verfolgt Mycro einen anderen Ansatz als die bereits existierenden Job-Plattformen. Auf Basis der Blockchain-Technologie entsteht eine globale, dezentrale Lösung, um beide Seiten zuverlässig zusammen zu bringen. Mit einem "City-by-City"-Ansatz werden Angebot und Nachfrage dabei optimal auf die lokale Marktsituation abgestimmt. "Die drei wichtigsten Anforderungen an eine Peer-to-Peer-Jobplattform, die schnelles Wachstum und eine breite Akzeptanz der Nutzer ermöglicht, sind eine gute Liquiditätsausstattung, eine reibungslose und vertrauenswürdige Zahlungsabwicklung und eine hohe Sicherheit der Daten. Die Plattform muss sicherstellen, dass sich Auftragnehmer und Auftraggeber auf die Erledigung der gewünschten Arbeiten konzentrieren können. Mycro kümmert sich dann um den Rest, von der Vermittlung über die Koordination und die Bezahlung bis hin zur Bewertung durch die Parteien. Wir möchten Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, die Dinge zu tun, die sie gerne tun", lautet die Vision von André Bruckmann, CEO und Gründer von Mycro. "Als wir uns mit den Gründern von Mycro trafen, wurde uns schnell klar, dass die Chancen und Herausforderungen im Aufbau von Carpooling zu einer multimodalen Mobilitätsplattform, die Millionen von Fahrten vermittelt, mit denen von Mycro vergleichbar sind. Wir freuen uns, dieses Wissen nun mit dem Team von Mycro zu teilen und sie bei der Gestaltung der Zukunft des weltweiten Arbeitsmarktes zu unterstützen", so der ehemalige CEO der Carpooling GmbH, Markus Barnikel. Carpooling hat sich von einem kleinen Startup zu einer Community mit sieben Millionen Mitgliedern in 45 Ländern entwickelt. Millionen von Menschen in 5.000 Städten in der ganzen Welt nutzten die Plattform, bis das Startup im Jahr 2015 erfolgreich verkauft und in BlaBlaCar integriert wurde. Pressekontakt: Thomas Bolleyer, COO Mycro Wienburgstraße 207 48159 Münster Mobil: +49 (0) 176 61319231 Email: tb@mycrojobs.io Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/mycrojobs/822327.html Bildunterschrift: Gründer der Carpooling GmbH/ founder of Carpooling GmbH: Matthias Siedler (links/left)), Markus Barnikel (Mitte/center) und Dr. Michael Reinicke (rechts/right) 11.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 822327 11.06.2019 AXC0097 2019-06-11/10:30