flatex Morning-news DAX update: Am Pfingstmontag wurde in Frankfurt nicht gehandelt ...

Am Pfingstmontag wurde in Frankfurt nicht gehandelt - der DAX hat den fehlenden Montagshandel demnach etwas nachzuholen. Das dem so war, konnte man bereits an den ersten DAX-Indikationen oberhalb von 12.120 Punkten ablesen. Auch die Vorgaben aus der Region Asien-Pazifik waren seit dem frühen Morgen stark. Der japanische Nikkei225 konnte um 0,31 Prozent auf 21.204,28 Zähler zulegen. Vor allem aber der australische ASX200 konnte mit einem Kursplus von 1,59 Prozent auf 6.546,30 Punkte kräftig steigen. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.133,60 Punkten.

Zur Charttechnik: Der DAX schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursplus von 0,77 Prozent mit 12.045,38 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 12.124/12.243 und 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.628/12.747 und 12.939 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/