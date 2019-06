LR Health Beauty hat in diesem Jahr mit dem LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir eine neue Beauty-Ära eingeläutet. Vier Monate nach der Markteinführung und einer sensationellen Anzahl von 2,6 Millionen* verkauften Shots, wurde das revolutionäre Produkt am vergangenen Donnerstag mit dem German Brand Award 2019 ausgezeichnet. Im Wettbewerb "Excellent Brands" überzeugte das Elixir die hochkarätig besetzte Jury in der Kategorie "Beauty Care" als eine der besten Produktmarken der Branche. Darüber hinaus erhielt das Elixir in der branchenübergreifenden Kategorie "Product of the Year" das Prädikat "Special Mention", das von der Jury für besondere Aspekte in der Markenführung vergeben wird.

Andreas Friesch, CEO von LR Health Beauty, ist sehr stolz darauf, diese Auszeichnung erhalten zu haben. "Zum ‚Winner' des German Brand Award 2019 gekürt zu werden, ist eine wunderbare Anerkennung für eine ganz besondere Produktentwicklung. Mit dem LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir demonstrieren wir unser umfassendes Health- und Beauty-Know-how in einem Produkt. Es spiegelt unser Kompetenzspektrum wider und trägt wie die meisten unserer Produkte das Qualitätssiegel "Made in Germany". Zudem motiviert uns diese Auszeichnung, auch in Zukunft wegweisende Innovationen zu entwickeln."

Ausgezeichnetes Beautyfood: LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

Das LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir, die erfolgreichste Produkteinführung in der Firmengeschichte, erfüllt fünf Beauty-Wünsche auf einmal: jugendliches Aussehen, reine Haut, straffer Körper, kraftvolles Haar und starke Nägel. Mit nur einer Ampulle am Tag sorgt es für strahlende Schönheit von Kopf bis Fuß dank des einzigartigen Doppel-Komplexes aus den wichtigsten Beauty-Wirkstoffen aus der Wissenschaft und der Kraft der Natur. Mit dem Präventiv-Komplex, der die Haut von innen heraus vor Umwelteinflüssen schützt und Alterserscheinungen vorbeugt, setzt sich das 5in1 Beauty Elixir von anderen Beautyfood-Produkten im Markt ab. Zusätzlich aktiviert der Aktiv-Komplex die Beauty-Prozesse im Körper und sorgt so für strahlende Schönheit von Kopf bis Fuß und das unabhängig vom Alter. Das Elixir hat einen fruchtig-frischen Geschmack und kommt ganz ohne Süßungsmittel, künstliche Farbstoffe, Laktose und Gluten aus.

Maßgeblich für den Erfolg des Produktes ist die Direktvertriebsform mit geschulten, selbständigen Vertriebspartnern, die beratungsintensive Produkte professionell vorstellen und verkaufen.

Der German Brand Award ist ein Preis, der vom Rat für Formgebung und vom German Brand Institute verliehen wird und die innovativsten Marken, einen einheitlichen Markenauftritt und eine nachhaltige Markenkommunikation auszeichnet. Er gliedert sich in zwei Wettbewerbe: Mit dem Prädikat "Excellent Brands" werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche prämiert. "Excellence in Brand Strategy and Creation" zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus.

Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige und international tätige Institution, die Unternehmen dabei unterstützt, Design- und Markenkompetenz effizient nach außen zu vermitteln, und zugleich das Ziel verfolgt, das Verständnis für Design in der breiten Öffentlichkeit zu stärken. 1953 als Stiftung auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und mehreren führenden Unternehmen gegründet, unterstützt der Rat für Formgebung die Förderung von Design und Markenbildung mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Veröffentlichungen. Derzeit gehören über 300 Unternehmen im In- und Ausland zum Gründerkreis des Rat für Formgebung. Weitere Informationen: german-brand-award.com

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vermarktet die LR-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen über 600 verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Zum Portfolio zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 15 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR Health Beauty, wobei ausschließlich das wertvolle Innere des Blattes verwendet wird. Mit einer jährlichen Verarbeitung von rund 12.000 Tonnen Aloe-Vera-Blättern gehört LR heute zu den größten Herstellern von Aloe-Vera-Erzeugnissen weltweit. LR ist mit 1.100 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa.

