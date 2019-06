TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat einen US-Libanesen freigelassen, der fast vier Jahre lang wegen angeblicher Spionage in Teheran inhaftiert war. Das gab Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaeili am Dienstag bekannt. Die Justiz habe einem Antrag der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Freilassung von Nizar Zakka zugestimmt, sagte der Sprecher laut der Nachrichtenagentur Isna. Zakka war 2015 nach einer Teilnahme an einer politischen Veranstaltung in Teheran verhaftet worden. Wegen angeblicher Spionage für Irans Erzfeind USA wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt./str/fmb/DP/mis

