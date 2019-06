Im antiken Athen fungierte Silber als Währung. Später lag das Hauptgebiet des Silberabbaus in Spanien und es wurden große Mengen des wertvollen Metalls an das römische Reich geliefert. Dann entdeckte Kolumbus Amerika und das Silber kam dann vor allem aus Peru, Mexiko und Bolivien, später folgten Nevada und weitere Gebiete in den USA. Auch in Europa oder etwa in Australien wurde Silber entdeckt. Heute befinden sich noch viele Silberunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...