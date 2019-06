Die Bayer-Aktie krachte am 31.05.2019 auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 46% an Wert verloren. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen: Die anhaltenden rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat überschatteten weiterhin den Anlagehintergrund für den...

Den vollständigen Artikel lesen ...