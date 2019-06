Chinas Führung will zur Ankurbelung der Konjunktur Investitionen lokaler Behörden in Infrastrukturprojekte erleichtern. Demnach soll den Entscheidungsträgern auf lokaler Ebene erlaubt werden, Gelder aus dem Verkauf spezieller Anleihen zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten zu nutzen, wie aus einer bereits am Montag veröffentlichten Mitteilung des Finanzministeriums in Peking hervorgeht. Durch die Ausgabe der Anleihen können lokale Behörden ausgewählte Projekte auch außerhalb der regulären Haushalte finanzieren.

Mit der Entscheidung will sich die Regierung in Peking gegen die schwächere Wirtschaft stemmen. Zuletzt hatten sich die Investitionen in Infrastrukturprojekte abgeschwächt, was die heimische Konjunktur belastet hatte. Als eine Ursache für die Investitionsschwäche gilt die die hohe Unsicherheit wegen des Handelskonflikts mit den USA.

An den asiatischen Börsen kam es am Dienstagmorgen zum Teil zu deutlichen Kursgewinnen. Der CSI 300 gewann rund 3 Prozent und in Hongkong stieg der Hang Seng um etwas weniger als 1 Prozent. Zu den großen Gewinnern zählten Aktien von Unternehmen aus der Baubranche./jkr/bgf/mis

