Hauptversammlung der ifa systems AG DGAP-News: ifa systems AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung der ifa systems AG 11.06.2019 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptversammlung der ifa systems AG * Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu * Vorstand sieht ifa nach der Neuausrichtung wieder auf Erfolgskurs * positive Grundstimmung nach Einstieg des neuen Mehrheitsaktionärs Nexus AG Auf der Hauptversammlung der ifa systems AG, börsennotierte Spezialistin für Health-IT Anwendungen in der Augenheilkunde, wurden am 7. Juni 2019 alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit verabschiedet. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hob Jörg Polis, Vorsitzender des Vorstands hervor: "Die strategische Neuausrichtung wurde Mitte 2018 erfolgreich abgeschlossen. Im Kerngeschäft stehen die Zeichen nun wieder auf Wachstum." Für das Geschäftsjahr 2019 bestätigte der Vorstand die Guidance. Positiv für die Umsatzentwicklung wirkt sich die Einführung der Telematikinfrastruktur in Deutschland aus. "Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt nun langsam Fahrt auf und wir erwarten, dass viele Kunden zukünftig Bedarf an weiteren Applikationen haben werden", sagt Polis. Mit fast 600 Schnittstellen zu Geräten und Softwarelösungen von unterschiedlichen Herstellern aus aller Welt ist ifa einzigartig positioniert, um bei ihren Kunden eine zentrale Rolle als Integrationspartner zu übernehmen. Die Profitabilität des Unternehmens soll sich ebenfalls weiter verbessern. "Durch unsere beherzten Kostensenkungen haben wir die Strukturen des Unternehmens mit dem Umsatzvolumen in Einklang gebracht. Auf dieser Basis können wir profitabel wachsen und wollen unsere Aktionäre mittelfristig auch wieder mit Dividenden am Unternehmenserfolg beteiligen", sagte Polis. Er erwartet, dass sich die positive Entwicklung 2019 auch im Cashflow zeigen wird. Dieser soll zunächst genutzt werden, um die Verschuldung weiter zu reduzieren. So wurde bereits in den ersten Monaten des Jahres ein Darlehen der Mizuho Bank in Höhe von 2,0 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR reduziert. In den Diskussionsbeiträgen der Aktionäre wurde der neue Mehrheitsaktionär, die NEXUS AG, begrüßt. Wenige Tage vor der Hauptversammlung hatte das Unternehmen, ein europaweit führender Softwareanbieter im Gesundheitswesen, bekannt gegeben, dass es die Mehrheitsanteile an der ifa systems AG übernommen hat. Nach der kurzen Aussprache beendete der Versammlungsleiter Robert Gaulke die Veranstaltung um 12:30 Uhr. Kontakt für Rückfragen: ifa systems AG Augustinusstr. 11b 50226 Frechen ir@ifasystems.de +49 2234 933 670 11.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 822375 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 822375 11.06.2019 ISIN DE0007830788 AXC0114 2019-06-11/11:15