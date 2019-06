Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein relativ trüber US-Arbeitsmarktbericht hat die Zinssenkungsfantasie in den USA wieder angefacht und damit auch am deutschen Aktienmarkt am Freitag für positive Stimmung gesorgt, so die Analysten der Nord LB. DAX +0,77%, MDAX +0,46%, TecDAX +0,96% Das diskutierte Verbot von Mietsteigerungen in Berlin habe die Immobilienwerte den zweiten Tag in Folge belastet. ...

