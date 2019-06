Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, hat führende CDU-Mitglieder aufgefordert, sich jetzt über den Prozess für die Kanzlerkandidatur der Union zu verständigen. Der Vorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es gilt jetzt, dass sich die entscheidenden Köpfe in der Partei darüber einigen, wie wir das angehen und vor allem entscheiden wollen." Denn sollten die Sozialdemokraten Ende des Jahres auf einem Parteitag das Aus der großen Koalition beschließen, "müssen wir den Takt vorgeben". Das könne sehr schnell gehen.

"Wir werden dafür jetzt in der Partei den Weg besprechen müssen", erklärte Kuban. Es sei sinnvoll, wenn sich neben Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer einflussreiche CDU-Politiker wie die Ministerpräsidenten Armin Laschet (NRW) oder Volker Bouffier (Hessen) sowie andere "hier einbringen und wir am Ende einen gemeinsamen und abgestimmten Fahrplan haben". Dass die CDU dazu in der Lage sei, "haben wir letztes Jahr in den Regionalkonferenzen mit Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn unter Beweis gestellt".

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte sich gegenüber der dpa überzeugt gezeigt, dass CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nächste Kanzlerkandidatin der Union wird. Auf die Frage, ob diese rasch ins Kabinett von Angela Merkel (CDU) wechseln solle, argumentierte er, die Vorsitzende habe viel zu tun mit der Neuaufstellung der CDU. "Und sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Insofern ist das ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür ist."/rm/bk/DP/mis

