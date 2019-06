Hedgefondslegende Ray Dalio erwartet heftige Konflikte zwischen den USA und China und eine Epoche großer Risiken. Wie sich Anleger schützen sollten und warum wir Steuersysteme ändern und Armut bekämpfen sollten.

WirtschaftsWoche: Herr Dalio, Bridgewater gilt als erfolgreichster Hedgefonds der Welt. Wie arbeiten Sie?Ray Dalio: Kurzgefasst leben wir eine Kultur der Ideen-Meritokratie. Ziel ist Exzellenz, bei der Arbeit und bei den Beziehungen untereinander. Um die zu erreichen, sind wir radikal ehrlich und radikal transparent.

In Ihrem Buch empfehlen Sie dies auch anderen. Nicht alle Menschen halten das aus. Viele schätzen sichere Räume mehr als radikale Offenheit, etwa bei der Bewertung von Mitarbeitern. Kann Ihr Weg auch außerhalb der Hedgefondswelt funktionieren?Sich in sicheren Räumen zu verstecken, Meinungsverschiedenheiten nicht auszutragen, weil Menschen Angst vor Konflikten haben, wird nicht funktionieren. Um zu entscheiden, wie man gut vorankommt, müssen Differenzen ans Tageslicht. Die Realität muss anerkannt werden. In Verbindung mit dem Wissen, wie man Meinungsverschiedenheiten konstruktiv beilegt, hat dieser Ansatz hervorragend funktioniert. Er wird in allen möglichen Organisationen praktiziert. Viele Menschen nutzen ihn auch für ihre persönlichen Beziehungen. Und ich habe früh gelernt, dass es mir und anderen hilft, wenn ich meine Schlussfolgerungen aufschreibe. Deshalb das Buch.

Wie nutzen Sie Differenzen konstruktiv? Anstatt einfach zu bestimmen, arbeiten wir an allgemein gültigen Kriterien für eine Entscheidung. Wir leben in einer Zeit, in der oft nur noch gestritten wird. Das droht uns zu zerreißen. Dabei sollten wir Auseinandersetzungen vernünftig lösen, um qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen.

Wie haben Ihre Prinzipien die Investitionen des Hedgefonds beeinflusst? Entscheidungsfindung wird durch klare Regeln verbessert. Wir konnten unsere Erkenntnisse fortlaufend testen, ihre Gültigkeit für andere Länder und in anderen Epochen überprüfen. So haben wir die Fähigkeit entwickelt, Muster zu erkennen. Wir schauen beispielsweise auf Schuldenkrisen, so wie ein Arzt auf eine Krankheit, deren Verlauf er kennt: Jeder Fall ist anders, aber die Entwicklung ist immer sehr ähnlich. Indem wir nachvollzogen haben, wie die großen Schuldenkrisen der Vergangenheit verlaufen sind, konnten wir die Finanzkrise von 2008 vorhersehen und während dieser Zeit Gewinn machen. Ohne unsere Prinzipien wäre das undenkbar gewesen.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation auf den europäischen Märkten?Meine Perspektive basiert auf der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, und auf den Lehren der Vergangenheit. Durch diese Brille betrachtet, denke ich, dass uns eine Situation wie in den späten Dreißigerjahren bevorsteht. Von 1929 bis 1932 hatten wir eine große Schuldenkrise, während die Zinsen gleichzeitig bei null lagen. Die Zentralbanken konnten die Zinsen also nicht weiter senken. Sie druckten stattdessen Geld und kauften Wertpapiere an. Das schob deren Kurse nach oben und verstärkte so die Spaltung zwischen Arm und Reich, was wiederum den Populismus stärkte.

Und das ist heute wieder so? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...