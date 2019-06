Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma SE nach einem Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 hauptsächlich rechnerisch von 600 auf 62 Euro angepasst und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Lars Lusebrink passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die nun erhöhte Aktienanzahl an. Der Split sei notwendig gewesen, um die Aktie des Sportartikelherstellers für Privatanleger besser handelbar zu machen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 08:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 09:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006969603