Köln (ots) - Erstmals unterstützt PENNY als Premiumförderer den Bundeswettbewerb "Bestes Junior Unternehmen 2019" der IW JUNIOR. Am Donnerstag (13.6.) treten die 15 Finalisten im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin an, um als Hauptpreis die Teilnahme am Europawettbewerb zu gewinnen. Vom 3. bis 5. Juli wird dann unter 35 Schülerunternehmen der Europameister gekürt. Darüber hinaus bietet PENNY im Rahmen der Kooperation mit IW JUNIOR Schülern die Möglichkeit beim "Innovation Camp" und dem Aktionstag "Leaders for a day" Einblicke in die Arbeitsthemen bei PENNY zu erhalten, mitzugestalten und dabei Wirtschaft hautnah zu erleben.



Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland und COO PENNY dazu: "Alle Projekte haben eine beeindruckende Qualität, das wird keine leichte Entscheidung für die Jury. Man sieht, mit wie viel Engagement und Sachverstand die Unternehmer von Morgen ihre Ideen vorantreiben. Umso mehr freue ich mich, dass wir den Teilnehmern während des Innovation Camps im Mai dieses Jahres in der Kölner Zentrale PENNY näherbringen konnten. Ich glaube, dass einige Teilnehmer die Dynamik und die Perspektiven des Discounts unterschätzt haben."



PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



OTS: PENNY Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59659.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de