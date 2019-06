Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Kick-start_AI/2019061100 1?re=/de/home) (TWSE: 2495) gibt das Produkt EonStor GSi (https://ww w.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Kick-start_AI/20190611002?re=/de/pr oducts/gsi)bekannt - eine Speicherlösung, die Unternehmen in die Lage versetzt, die Bereitstellung künstlicher Intelligenz (KI) bei verbesserter Produktionseffizienz einfacher anzustoßen und gar innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Branchen wie Überwachung, Transport, Gesundheitswesen und Einzelhandel können von dieser KI-fähigen Speicherlösung profitieren.



Laut McKinseys Umfrage sind die Investitionen in künstliche Intelligenz weltweit von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 auf 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 gestiegen. Trotz dieses Investitionsbooms stecken KI-Unternehmensanwendungen noch immer in den Kinderschuhen. Nur 20 Prozent der befragten Unternehmen haben KI bislang verwendet, um ihr Geschäft zu verbessern. Der Rest befindet sich noch in der Test- und Pilotphase.



Die Speicherfamilie EonStor GSi wurde speziell für Funktionen mit KI-Eigenschaften entwickelt. Sie beschleunigt die KI-Bereitstellung, indem sie Recheneinheit (GPU und CPU), Speicher (SAN und NAS), Netzwerk und Cloud in einem Gehäuse kombiniert. Darüber hinaus hat Infortrend einige Funktionsverbesserungen an der Docker-Management-Benutzeroberfläche vorgenommen. Eine der neuen Funktionen ist der "App Store", der Benutzern mehr als 30 Anwendungen bietet, die mit nur einem Klick installiert werden können. Zum Beispiel unterstützt GSi populäre KI-Frameworks wie "Tensorflow", "Caffe2", "Microsoft Cognitive Toolkit" und mehr.



In der Überwachungsindustrie kann intelligente Videoanalytik via Docker-Container-Image im EonStor GSi verwendet werden, um Videoanalytik zur Suche nach Objekten wie menschlichen Gesichtern, Nummernschildern und bestimmten Verhaltensweisen zu ermöglichen. Was Anwendungen im Gesundheitswesen betrifft, kann EonStor GSi Dienste medizinischer Bildgebung wie die Bilddiagnose durch KI-gesteuerte Software für medizinische Bildgebung unterstützen. Auch ist EonStor GSi eine perfekte Plattform zur Implementierung von KI-Anwendungen für "Smart City"-Initiativen wie "intelligenten Transport" und "intelligenten Einzelhandel".



"Wir planen, den Umfang des Software-Supports auszudehnen, um unseren Unternehmenskunden eine einfache und einsatzbereite Plattform zu bieten, mit der sie die Vorteile und Vorzüge von KI-Technologien nutzen können", so Thomas Kao, Senior Director, Bereich Produktplanung.



Informationen zu Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer



Pressekontakt: Infortrend Europe Ltd. Anita Pan E-mail: anita.pan@infortrend.com Tel: +886-2-2226-0126