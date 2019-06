Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die European Investment Bank (EIB) begibt eine neue Anleihe (ISIN AU3CB0263945/ WKN A2R26K) in Australischem Dollar (AUD), so die Börse Stuttgart.Die Anleihe umfasse ein Volumen von 400 Mio. AUD, Fälligkeitsdatum sei der 15.11.2024. Der Kupon betrage 1,70%, Termin der nächsten Zinszahlung sei der 08.11.2019. Gehandelt werden könne die Anleihe zu einem Mindestbetrag und in einer kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 AUD. Geratet werde die European Investment Bank mit AAA. (News vom 07.06.2019) (11.06.2019/alc/n/a) ...

