Die Bullen lassen die ProSiebenSat.1 Aktie in den letzten Tagen steigen! Es folgen jetzt auch positive Signale von den Indikatoren. So zeigen 4 von 5 Trendindikatoren einen Aufwärtstrend an. Der Macd Indikator notiert über null. Ebenso ist die Signallinie über der Triggerlinie. Das ist Trend begünstigend. Der Stochastic Oszillator befindet sich im überkauften Bereich und wird wahrscheinlich in nächster Zeit ein Verkaufssignal auslösen, aber es ist noch Luft genug nach oben. Der Rsi Indikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...