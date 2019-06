Die Aktionärsquote ist in Deutschland niedriger als in anderen westlichen Industrienationen. Friedrich Merz fordert nun eine neue Kultur des Aktiensparens.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich für eine verpflichtende private Altersvorsorge in Deutschland ausgesprochen. Wegen der niedrigen Anzahl an Aktionären in Deutschland "arbeiten Millionen deutscher Beschäftigter in börsennotierten Aktiengesellschaften, deren Erfolg von Millionen ausländischer Aktionäre vereinnahmt wird", schreibt der stellvertretende Präsident des Wirtschaftrates der CDU in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit".

Deshalb müsse es eine "neue Kultur des Aktiensparen geben". "Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...