Laufende Fusionskontrollverfahren: Kontroll- und Vermögenserwerb am Geschäftsbetrieb der Fahrzeugwerk Borco-Höhns GmbH & Co.KG sowie an Vermögensgegenständen der Heineke-Borco GmbH & co.KG durch die GBU Gesellschaft für Beteiligungen an mittelständischen