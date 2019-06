Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts016/11.06.2019/12:20) - Benjamin Wahler (28), bisher Director Sales Executive und stellvertretender Chief Sales Officer, übernimmt zum 1. Juli 2019 die Funktion des Chief Sales Officers (CSO) der Vogel Communications Group. Interimsweise hatte CEO Matthias Bauer die Funktion seit Juni 2018 inne. "Benjamin Wahler hat aufgrund seines Fachwissens, seiner Erfahrung sowie seiner Leidenschaft für das Thema Sales die Neuaufstellung der Verkaufs-organisation maßgeblich mit vorangetrieben", so CEO Matthias Bauer: "Es freut mich sehr, dass er ab 1. Juli 2019 als Chief Sales Officer die Gesamtverantwortung für die Bereiche Sales, Senior Sales Executive, Customer Development und Sales Assistance übernimmt. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!" Benjamin Wahler, seit 2007 im Unternehmen, war nach einer Ausbildung zum Medienkaufmann Print & Digital zunächst als Mediaberater tätig, anschließend als Key Account Manager und Verkaufsleiter in den Branchen Labor, Chemie, Pharma und Life Science. Seit Juni 2018 hat Benjamin Wahler als stellvertretender CSO und Director Sales Executive die Neuausrichtung der Sales-Unit im Rahmen der Strategie "Vogel 2022" begleitet und vorangetrieben. Ein zentraler Aspekt: Konsequente Kundenfokussierung, realisiert durch den Ansatz "One Face to the Customer" sowie durch das umfassende Angebotsportfolio mit einer Kombination aus Fachmedienangeboten und Agenturdienstleistungen. "Unsere Sales-Strategie ,One-Face-to-the-Customer' bedeutet vor allem eine große Verantwortung für jeden Sales Manager und stellt eine tiefgreifende Analyse der Kundenbedürfnisse in den Vordergrund", so Benjamin Wahler: "Ziel ist es, als Sparringspartner gemeinsam mit dem Kunden die jeweiligen Kommunikationsziele auszuloten. Mit unserem neuen Produktportfolio schaffen wir es zu begeistern und wichtige Impulse zu setzen. Die Kombination aus Zielgruppen-Know-how und Agenturprofis ist unschlagbar." Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190611016

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 06:20 ET (10:20 GMT)