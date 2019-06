FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es mit den Notierungen am Dienstagmittag kräftig nach oben. Übergeordnet positiv wird gewertet, dass US-Präsident Donald Trump die eigentlich für den Vortag geplanten Strafzölle gegen Mexiko nach einer Einigung mit dem südlichen Nachbarn am Wochenende für unbestimmte Zeit ausgesetzt hat. Nun hoffen Anleger, dass es auch im US-chinesischen Handelskonflikt eine baldige Lösung gibt.

Dabei setzen Händler auf das G20-Gipfeltreffen am Ende des Monats in Osaka. US-Präsident Trump will sich dort mit Chinas Präsident Xi Jinping treffen. Stützend wirken auch neue Lockerungsmaßnahmen in China. Peking will die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen. Wie die chinesische Notenbank (PBoC) gemeinsam mit anderen Behörden mitteilte, sollen diese Anleihen, die hauptsächlich zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen vorgesehen sind, verstärkt ausgegeben werden.

Nachdem am Pfingstmontag die Börse in Deutschland neben weiteren geschlossen geblieben war, geht es für den DAX nun um 1,3 Prozent auf 12.196 Punkte nach oben. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,8 Prozent auf 3.413 Zähler - er nahm einen Teil der Gewinne bereits am Vortag vorweg.

Zykliker gesucht

Von der gestiegenen Risikobereitschaft profitieren vor allem die Aktien der zyklischen Unternehmen. So gehören die Minenwerte mit einem Sektorplus von 2,7 Prozent zu den größten Gewinnern in Europa, gefolgt von den Automobilwerten, die um 1,9 Prozent zulegen. Sie galten als einer der großen Verlierer einer höheren Zollschranke zwischen den USA und Mexiko.

Als "kleinen Ritterschlag" wertet ein Aktienhändler die Zusammenarbeit der Bill & Melinda Gates Foundation mit Evotec. Aber auch wirtschaftlich sei der Schulterschluss positiv, weil Evotec eine Fördersumme von etwa 23,8 Millionen Dollar für Tuberkulosebehandlungen erhalte. Evotec steigen um 4,2 Prozent.

Nordex kann erneut mit einem Auftrag punkten, diesmal für die Errichtung einer Windanlage in Polen. Abgerundet wird der Auftrag durch einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit über 15 Jahre. Für die Aktie geht es im TecDAX um 1,9 Prozent nach oben.

Probleme bei Eli Lily stützt Novo Nordisk

Eine Entspannungsrally spült die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk um 5,5 Prozent nach oben. Wettbewerber Eli Lilly hat zwar mit Tirzepatide ein Konkurrenzprodukt zum Medikament Ozempic der Dänen in der Pipeline. Doch nun teilte das US-Unternehmen auf einer großen wissenschaftlichen Konferenz in San Francisco mit, dass das Medikament Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen kann.

Nach der Gewinnwarnung bricht die Aktie des britischen Bekleidungsunternehmens Ted Baker um 26 Prozent ein. Das Management macht die anhaltende Unsicherheit der Verbraucher in einer Reihe von Schlüsselmärkten und die erhöhten Kosten für Werbeaktivitäten für die schwache Geschäftsentwicklung verantwortlich. Dies habe im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres zu extrem schwierigen Handelsbedingungen geführt. Die Nachrichtenlage bleibt negativ - erst im März hatte der CEO nach Belästigungsvorwürfen das Unternehmen verlassen.

Ein Aktiensplit von 10 zu eins macht die Puma-Aktie für Anleger besser investierbar. Nachdem der Wert am Freitag noch mit 557 Euro aus dem Handel gegangen ist, kostet er nach dem Split 55,50 Euro. Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank wird am Dienstag ex Dividende in Höhe von 1 Euro gehandelt und damit um diesen Effekt bereinigt im Plus.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.412,98 0,78 26,53 13,71 Stoxx-50 3.151,92 0,81 25,36 14,20 DAX 12.195,58 1,25 150,20 15,50 MDAX 25.459,10 1,50 376,14 17,93 TecDAX 2.833,64 1,67 46,55 15,65 SDAX 11.084,31 1,68 183,60 16,56 FTSE 7.409,96 0,47 34,42 9,62 CAC 5.424,23 0,78 41,74 14,66 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 0,00 -0,46 US-Zehnjahresrendite 2,17 0,03 -0,51 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35h Mo, 17:57h % YTD EUR/USD 1,1319 +0,05% 1,1316 1,1311 -1,3% EUR/JPY 123,05 +0,30% 122,93 122,78 -2,1% EUR/CHF 1,1226 +0,28% 1,1208 1,1197 -0,3% EUR/GBP 0,8901 -0,17% 0,8924 0,8916 -1,1% USD/JPY 108,70 +0,24% 108,62 108,55 -0,9% GBP/USD 1,2719 +0,24% 1,2681 1,2686 -0,4% Bitcoin BTC/USD 7.799,75 -1,85% 7.927,75 7.936,25 +109,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,73 53,26 +0,9% 0,47 +13,6% Brent/ICE 62,41 62,29 +0,2% 0,12 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,52 1.328,10 -0,4% -5,58 +3,1% Silber (Spot) 14,70 14,70 -0,0% -0,00 -5,1% Platin (Spot) 805,51 807,00 -0,2% -1,49 +1,1% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,9% +0,02 +1,7% ===

