Das Investieren in Fonds oder das eigenständige Erstellen eines Aktienportfolios sind Alternativen zum Sparen auf Nullzinsniveau. Bei Aktieninvestments spielen jedoch so viele Faktoren eine Rolle, die man als Privatanleger kaum alle im Blick haben kann. Philipp Vorndran: "Wenn ich ein Investment tätige, muss ich mir doch Gedanken gemacht haben, was der faire Wert dieses Unternehmens ist. Das erfordert viel Arbeit und es ist völlig illusorisch, dass man das einfach nebenbei machen kann. Wer so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...