SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Kunden-Management-Softwareanbieter Salesforce hat eine weitere Akquisition angekündigt und will Tableau Software in einer Milliarden-Dollar-Transaktion übernehmen. Salesforce Inc. hat die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Tableau Software Inc. mit Sitz in Seattle,...

Den vollständigen Artikel lesen ...